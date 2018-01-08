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Richard Moore’dan Cenk Tosun mesajı

İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabından Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı.
12:358 Ocak 2018
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Richard Moore’dan Cenk Tosun mesajı

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve Beşiktaş’a olan sevgisi ile tanınan İngiltere’nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, Cenk Tosun’un Everton’a transferi ile ilgili twitter’dan açıklama yaptı.

Cenk Tosun için “Ona göz kulak olacağım” diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek Chelsea’ye gitmesini istediğini söyledi.

İşte Richard Moore’un Cenk Tosun sözleri: “Cenk Tosun ile ilgili pek çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi…”

08 Ocak 2018 Ahmet Nur Çebi Cenk Tosun`un pazarlık sürecini anlattı! Cenk'in Everton'a transferinde pazarlıkları yürüten Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cenk Tosun everton ingiltere Richard Moore transfer
Son güncelleme: 12:36 | 08.01.2018
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