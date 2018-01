Richard Moore’dan Cenk Tosun mesajı

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve Beşiktaş’a olan sevgisi ile tanınan İngiltere’nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, Cenk Tosun’un Everton’a transferi ile ilgili twitter’dan açıklama yaptı.

Cenk Tosun için “Ona göz kulak olacağım” diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek Chelsea’ye gitmesini istediğini söyledi.

İşte Richard Moore’un Cenk Tosun sözleri: “Cenk Tosun ile ilgili pek çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi…”

Several tweets to me about Cenk Tosun. I promise to look after him. Just a pity he chose the wrong blue strip… / Cenk Tosun ile ilgili pek çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi…

— Richard Moore (@DNSARichard) 8 Ocak 2018