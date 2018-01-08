Oklahoma’ya Westbrook’un triple double’ı yetmedi

NBA’de Oklahoma City Thunder, Talking Stick Resort Arena’da karşı karşıya geldiği Phoenix Suns’a 114-110 mağlup oldu. Oklahoma’da Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, American Airlines Arena'da karşılaştığı Utah Jazz’i 103-102 mağlup etti. Miami’de Goran Dragic 16 sayı, 6 asist, Tyler Jonhson 16 sayı, 2 asist ve Hassan Whiteside 10 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Utah’ta ise Donovan Mitchell 27 sayı, 3 asist, Rodney Hood 17 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Eski Fenerbahçe'li Ekpe Udoh 3 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.

Usain Bolt futbolcu oluyor! İşte efsanevi atletin forma giyeceği kulüp Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı sprinteri Usain Bolt futbolcu oluyor. Jamaikalı efsanevi atlet mart ayında Borussia Dortmund'la antrenmanlara çıkacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Oklahoma deplasmanda mağlup

Phoenix Suns, Talking Stick Resort Arena'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder, 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder’da ise Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca Paul George 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Miami Heat: 103 – Utah Jazz: 102

Dallas Mavericks: 96 – New York Knicks: 100

Phoenix Suns: 114 – Oklahoma City Thunder: 100

Portland Trail Blazers: 111 – San Antonio Spurs: 110

Los Angeles Lakers: 132 – Atlanta Hawks: 113