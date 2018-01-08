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Lucescu’dan Galatasaray’a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın kampını ziayeret etti.
22:018 Ocak 2018
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Lucescu’dan Galatasaray’a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

08 Ocak 2018 Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli bir arada Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı ziyaret eden Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ve Fatih Terim bir araya geldi. Efsane hocalar kısa süre sohbet etti İlgili Haberi Oku

Etiketler
fatih terim galatasaray Mircea Lucescu
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