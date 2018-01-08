Lucescu’dan Galatasaray’a ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın kampını ziayeret etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.