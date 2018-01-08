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Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın zor anları

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kukesi ile oynanan hazırlık maçını saha kenarında takip ederken bir anda boşluğa düştü. Tecrübeli çalıştırıcı şans eseri yaralanmazken hiçbir şey olmamış gibi düştüğü yerden maçı takip etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.
22:448 Ocak 2018
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’un, Kukesi’yle yaptığı hazırlık maçında teknik direktör Marius Sumudica’nın saha kenarındaki boşluğu fark etmeyip yere düşmesi komik bir görüntü oluşmasına neden oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı yere düşmesine aldırmayıp oturduğu yerden maçı takip etmeye devam etti.

KAYSERİSPOR 2-1 KAYBETTİ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi Kukesi’yle oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi FK Kukesi’yle hazırlık maçında karşılaştı. Muammer, Levent, Erkan, Kucher, Sapunaru, Şamil, Meleg, Erdal, Mendes, Deniz, Umut ilk 11’iyle Kukesi karşısına çıkan Kayserispor’da karşılaşmanın ilk yarısında kaşına aldığı darbeyle yerde kalan Erkan Kaş oyuna devam edemedi.

Kaşı açılan Erkan’ın yerine oyuna Atila Turan dahil oldu. Rakibi karşısında ilk yarıda 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen Kayserispor’un tek sayısı oyuna sonradan dahil olan Atila Turan’dan geldi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele Kukesi’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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Son güncelleme: 23:07 | 08.01.2018
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