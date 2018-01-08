Juventus, Mesut Özil için Arsenal’in kapısını çalacak

Manchester United'ın da devrede olduğu Mesut Özil için, sezon sonunda Juventus da hamle yapacak.

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için Serie A temsilcisi Juventus da devreye girdi.

Manchester United’ın da gündeminde olan Mesut Özil için Juventus’un da devrede olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde sezon sonunda Juventus’un Mesut Özil’e ekonomik şartlarına uygun bir teklif yapacağı belirtildi.

Arsenal’in, MANU’nun yaptığı 40 milyon euroluk teklifi kabul etmemesi ve Mesut’un sezon sonunda boşa çıkması halinde Juventus, yıldız oyuncu ile resmi olarak görüşmeye başlayacak.

Arsenal, yıldız oyuncu Mesut Özil ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken, henüz taraflar arasında bir anlaşma gerçekleştirilmedi.

2013 yılından bu yana Arsenal forması giyen Mesut Özil, bu sezon takımının formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.