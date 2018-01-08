Gulf Cup finalinde cam bariyer çöktü facianın eşiğinden dönüldü!

Kuveyt'te oynanan Gulf Cup finalinde facianın eşiğinden dönüldü. Galibiyeti Umman'ın BAE'ni penaltılarda devirmesiyle zaferi kutlayan taraftarlar cam bariyerin çökmesi nedeniyle 2 metreye yakın yükseklikten parçalanan camla birlikte yer düştü. Yaklaşık 40 taraftar yaralanırken yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Kuveyt’te oynanan Gulf Cup finalinde facianın eşiğinden dönüldü. Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu’nda bir araya getiren ve Umman’ın penaltılarla 5-4 kazandığı karşılaşmada penaltı atışlarından sonra zaferi kutlayan Ummanlı taraftarlar, tartan koşu pistiyle tribünleri ayıran cam bariyerin çökmesiyle facianın eşiğine geldi.

Kuveyt Futbol Federasyonu’nun verdiği bilgiye göre 40’a yakın taraftar parçalanan cam bariyerin üstüne düşerek yaralandı. Patlayan cam bariyerle birlikte yaklaşık iki metrelik bir yükseklikten düşen taraftarlara ilk müdahale stadyumda yapıldı. Çevredeki hastanelere götürülen taraftarların durumunu incelemek için futbolcular da yaralılarla yakından ilgilendi.

Genç futbolcunun dişleri döküldü! Yerden topladılar... İngiltere FA Cup'ta West Ham United'ın Shrewsbury ile 0-0 berabere kaldığı maça Josh Cullen'ın dökülen dişleri damga vurdu. İlgili Haberi Oku