Genç futbolcunun dişleri döküldü! Yerden topladılar…
İngiltere FA Cup'ta West Ham United'ın Shrewsbury ile 0-0 berabere kaldığı maça Josh Cullen'ın dökülen dişleri damga vurdu.
West Ham United’ın genç yıldızı Josh Cullen FA Cup’ta Shrewsbury ile karşılaştıkları maçta dişlerinden oldu…
Mücadelenin 77.dakikasında Shrewsbury’li Abu Ogogo’nun yüzüne gelen tekmesiyle dişleri kırılan Josh Cullen’ın ağzı kanlar içinde kaldı.
Oldukça zor anlar yaşayan genç futbolcunun dökülen dişleri görevliler tarafından yerden toplandı.
21 yaşındaki oyuncu yapılan müdahalenin ardından oyun alanına geri döndü. Cullen’in gözle görülür şekilde ağzından fırlayan dişi ekranları başında maçı izleyenleri şoke etti.
Son güncelleme: 12:46 | 08.01.2018