Gazişehir Gaziantep’e Brezilyalı orta saha oyuncusu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Gaziantep, orta sahasını 24 yaşındaki Brezilyalı Jefferson Nogueira Junior ile güçlendirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilya’nın Figueirense takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşme imzaladı.

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı Jefferson Nogueira Junior’u kadrosuna kattı. Gaziantep’e gelen Junior, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Yeni futbolcumuz Jefferson Nogueira Junior’a hoş geldin diyor, kulübümüz forması altında başarılar diliyoruz” denildi. Bayram Bektaş: Ümraniyespor birçok kulübe örnek olmalı Ümraniyespor'un başarılı teknik direktörü Bayram Bektaş, özel açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor'un ekonomik anlamda birçok kulübe örnek olması gerektiğini söyleyen Bektaş, “TFF 1. Lig doğru hamlelerle çok daha iyi yerlere gelebilir ve İngiltere Championship kalitesinde olur” diye konuştu. İlgili Haberi Oku