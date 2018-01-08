Gaziantepspor’da sular durulmuyor! Futbolcular da ayaklandı

Gaziantepspor'da 3 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından sular bir türlü durulmuyor. Gaziantepspor'da Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının ardından taraftarlar ayaklanmıştı. Mali sıkıntılar nedeniyle kapanma noktasına gelen Gaziantepspor'da futbolcular tesisin önünde toplanarak açıklama yaptı.

Gaziantepspor'un genç oyuncuları, takımın 3 büyüklerinden Elyesa, Şenol ve Muhammed'in kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdiler.Takımın genç orta saha oyuncularından İbrahim Keser, yöneticilerin futbolculara kötü davrandığını belirterek, “Hemen hemen hepimiz buranın alt yapısından A takıma çıktık ve bu formayı göğüsledik. Onurumuzla ve şerefimizle bu formanın mücadelesini veriyoruz. Burada bazı yöneticiler bizlere kötü davranıyorlar. Bu kulübün kapanmaması için bu kulübün yaşaması için mücadele eden bizlere engel oluyorlar. Onlar bu kulübün kapanmasını istiyorlar“ dedi.

Serhan Yılmaz: ‘Sürekli kaos var’

Gaziantepspor'un forvet oyuncusu Serhan Yılmaz ise kulüpte her zaman sıkıntıların olduğunu vurgulayarak, “Ama bu sene gerçekten en üst seviyeye ulaştı. Burada futbol oynamak adına zaten bir ortam yok. Sezon başı zaten kamp yapamadık. Şimdi yine kamp yapamıyoruz. Ne para ne manevi destek hiçbir şey alamıyoruz. Sürekli bir kaos var. Bizlere biz çözüm yolu sunulmuyor“ ifadelerini kullandı.

30 aydır maaş alamadığını belirten takımın tecrübeli oyuncularından Muhammed İldiz de, “30 aydır zaten ben para alamıyorum. Sezon başında ben burada ev bulamadım. Başkan olarak gelen kimse elini taşın altına koyması gerekir. Biz de başkanımıza gayet güzel bir şekilde bu işi yapamadığını ve bırakması gerektiğini söyledik. Belki daha iyi birisi gelir, vali sahiplenir ya da bu şehir sahiplenir. Buradaki arkadaşlar asgari ücrete futbol oynuyorlar“ şeklinde konuştu.

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Şenol Can: ‘Futbolun ‘F'sinden anlamıyorlar’

Takımın en tecrübeli savunma oyuncusu Şenol Can ise takımı yönetenlerin futboldan anlamadığını ileri sürerek, şunları söyledi: “Bu kulüpte zulüm var. İnanılmaz derecede mağduruz. Biz futbol oynamak istiyoruz. Bize futbol oynatmıyorlar ve burada hiçbir şekilde sağlıklı bir ortam yok. Gaziantepspor için bütün herkes her şeyini ortaya koyuyor. Ama burayı reklam için kullanmasınlar. Buraya reklam için geliyorlar. Futbolun ‘F'sinden anlamayan adam buraya reklam için geliyor. Futbolun kaç kişi ile oynandığını bile bilmeyen adamlar siyasi hayatına bir rant katmak için buraya geliyor. Paramızı alana kadar antrenman yapmayacaktık ama taraftar ruhunu gördükten sonra biz antrenman yapmaya karar verdik. Valimiz lütfen artık bu olaya el atsın.”

Takımın genç futbolculardan Oktay Aydın da tüm genç futbolcuların kulüp yönetimi tarafından ailelerinin arandığını kaydetti. Kadro dışı bırakılan diğer oyunculara uymaması noktasında ailelerine telkinde bulunulduğunu da vurgulayan Aydın, “Sizin çocuklarınız takımın 3 büyüklerine uyuyor kimse onlara uymasın ve herkes kendi yoluna baksın demişler. Biz sözümüzün arkasındayız. Biz bir şey yapılacaksa hep beraber yapacağız. Yok olacaksak hep beraber yok olacağız“ diye konuştu. Öte yandan Gaziantepsporlu futbolcular, şehrin yöneticilerinden maddi manevi destek beklediklerini belirttiler.

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