Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya’da devam edecek olan Galatasaray, kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
11:548 Ocak 2018
0
Galatasaray ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya Belek'e gelen Galatasaray, kamptaki ilk antrenmanını ise bugün yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Mariano, düz koşu yaptı. Terim'in kurmaylarından Hasan Şaş, Pro Lisans seminerinde yer aldığı için çalışmada bulunmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma kondisyon ağırlıklı geçti. Isınma ve açma-germe hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından tempolu koşular gerçekleştirdi. Hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek olan Galatasaray, akşam basına kapalı olarak çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, devre arası kampı boyunca günde çift idman yapacak.

Etiketler
ANTALYA galatasaray
Son güncelleme: 12:25 | 08.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER