Evkur Yeni Malatyaspor’da kampa katılmayan Arturo Mina ve Emanuel Dening’e ceza verilecek

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina ve Emanuel Dening, Antalya'da devam eden kampa henüz katılmadı. Yönetim ikinci oyuncuya da ceza verecek.

Evkur Yeni Malatyaspor'da henüz kamp çalışmalarına katılmayan stoper Arturo Mina ve orta saha oyuncusu Emanuel Dening'e ceza verileceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da devam eden kampına kendilerine verilen 2 günlük ekstra iznin de bitmesine rağmen henüz katılmayan Ekvadorlu Mina ve Arjantinli Dening'e yönetim tarafından ceza verileceği ifade edildi.

Kampta altıncı günün geride kalmasına rağmen bu iki oyuncunun çalışmalarda yer almamasının Teknik Direktör Erol Bulut'u da zora soktuğu belirtiliyor. Defansta Yalçın Ayhan'ın gidişinin ardından gözlerin çevrildiği Mina'nın da kampa katılmamış olmasının Bulut'u farklı alternatiflere yönlendirdiği belirtiliyor.

Genç teknik adamın stoperde elindeki tek alternatif oyuncu olan Murat Akça'yı, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında oluşan eksikliği kapatma amaçlı bu alanda kullandığı ifade edildi. Evkur Yeni Malatyaspor`un stoperi Sadık Çiftpınar flaş açıklamalarda bulundu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı ve başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, DHA'ya flaş açıklamalarda bulundu. Sadık, hedeflerinden ve Galatasaray yıllarından bahsederken, gündeme de değindi. İlgili Haberi Oku