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Enes Ünal La Liga tarihine geçti!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Villarreal, sahasında Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncumuz, La Liga'nın 89 yıllık tarihinde aynı sezon içinde "kulübünde, kiralık gittiği kulüpte (Levante) ve döndüğü kulübünde" gol atan ilk futbolcu oldu.
07:448 Ocak 2018
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Enes Ünal La Liga tarihine geçti!

El Madrigal Stadı’nda oynanan karşılaşmada Villarreal, ligin son sıralarında yer alan Deportivo La Coruna’yı konuk etti. Enes Ünal’ın Villarreal’e tekrar döndükten sonra ilk 11’de sahaya çıktığı maçta, Deportivo La Coruna’da oynayan Emre Çolak ise yedekler arasında yer aldı.

Mücadelenin 30. dakikasında Carlos Bacca’nın pasında topla buluşan Enes Ünal, Villarreal’i 1-0 öne geçiren golü atarken, ilk yarının sonucunu da belirledi.

Emre Çolak 60. dakikada girdi

Emre Çolak’ın 60. dakikada dahil olduğu karşılaşmada Deportivo La Coruna, 84. dakikada Florin Andone’nin golüyle beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu skorla puanını 28 yapan Villarreal, Real Betis’e 5-3 yenilen Sevilla’yı geçerek beşinci sıraya yükselme şansını kaçırdı.

Enes Ünal, La Liga tarihine geçti

Enes Ünal, La Liga’nın 89 yıllık tarihinde aynı sezon içinde “kulübünde, kiralık gittiği kulüpte (Levante) ve döndüğü kulübünde” gol atan ilk futbolcu oldu.

07 Ocak 2018 Villarreal`de Enes Ünal attı Emre Çolak`lı Deportivo karşısında galibiyete yetmedi! La Liga'nın 18. haftasında Enes Ünal'lı Villarreal ile Emre Çolak'lı Deportivo la Coruna bir araya geldi. Enes Ünal'ın bir gol kaydettiği karşılaşmada Villarreal ile konuğu Deportivo 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
enes ünal gol ispanya transfer villareal
Son güncelleme: 10:42 | 08.01.2018
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