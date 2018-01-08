Cyle Larin kimdir? Beşiktaş’tan sürpriz transfer haberi! Cyle Larin nereli, kaç yaşında?

Cyle Larin kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin taraftarı heyecanlandırdı. Daha önce birçok taraftarın duymadığı Cyle Larin hakkında detaylar merak ediliyor. Cyle Larin hangi mevkiide oynuyor, daha önce hangi takımlarda oynadı? İşte Cyle Larin hakkında merak edilenler...

Beşiktaş’tan gelen son dakika transfer gelişmesi hem heyecan, hem merak yarattı. Cyle Larin kimdir ve kaç yaşındadır sorularının yanında, yeni transfer Cyle Larin’in daha önce hangi takımlarda oynadığı da merak ediliyor. İşte Cyle Larin hakkında detaylar…

CYLE LARİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş Atiba Hutchison’un tavsiyesi ile görüşmelere başladığı Kanadalı forvet Cyle Larin ile anlaşma sağladı. 2017'de MLS'te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor.

Adı: Cyle LarinDoğum tarihi: 17.05.1995Doğum yeri: BramptonÜlkesi: KanadaMevkii: ForvetBoyu: 1.88Ayak: SağKulübü: Orlando CityMilli takım: Kanada (20 maç 5 gol)