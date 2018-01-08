Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının ilgi odağı oldu

Everton'ın Cenk Tosun'u transfer etmesinin ardından Milli futbolcunun eşi Ece Tosun da gündeme İngiliz basınının ilgi odağı oldu.

Daily Star gazetesi Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’u tanıtan bir haber yayımladı. Haberde ikilinin Instagram hesabında yüzlerce selfie pozu olduğu belirtilirken genç çiftin 2016 yılında evlendiği hatırlatıldı.

Gazete, fotoğraflardan ikilinin birbirine aşık olduğunun açıkça anlaşıldığını yazarken Cenk ve Ece’nin Las Vegas, Los Angeles ve New York gibi şehirleri gezdiği bilgisine yer verdi. İkili için ‘kara sevdalı’ ifadesi kullanıldı.

İkilinin son fotoğrafının Londra’dan olduğu belirtilirken Cenk ve Ece’nin sık sık gezdiği vurgulandı.

#NewYork A post shared by @ ecetosun on Aug 17, 2017 at 7:07am PDT

Cenk Tosun`un bilinmeyen hayat hikayesi Sergilediği performans ile Avrupa'nın en dikkat çeken golcüleri arasına giren Cenk Tosun'un hayat hikayesi adeta film gibi... Beşiktaş'a transfer olmak için Gaziantepspor'da 500 bin eurosunu bırakan ve 900 bin euro da kendisi için bonservis parası ödeyen Cenk Tosun'un bugünlere gelmesinde babası ve amcasının payı büyük... 26 yıl önce Wetzlar'da Lahn nehrine bakan bir evde başlayan hayat hikayesi şimdi İstanbul'da boğaza karşı sürüyor. İlgili Haberi Oku