Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının ilgi odağı oldu
Everton'ın Cenk Tosun'u transfer etmesinin ardından Milli futbolcunun eşi Ece Tosun da gündeme İngiliz basınının ilgi odağı oldu.
Daily Star gazetesi Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’u tanıtan bir haber yayımladı. Haberde ikilinin Instagram hesabında yüzlerce selfie pozu olduğu belirtilirken genç çiftin 2016 yılında evlendiği hatırlatıldı.
Gazete, fotoğraflardan ikilinin birbirine aşık olduğunun açıkça anlaşıldığını yazarken Cenk ve Ece’nin Las Vegas, Los Angeles ve New York gibi şehirleri gezdiği bilgisine yer verdi. İkili için ‘kara sevdalı’ ifadesi kullanıldı.
İkilinin son fotoğrafının Londra’dan olduğu belirtilirken Cenk ve Ece’nin sık sık gezdiği vurgulandı.
Son güncelleme: 11:13 | 08.01.2018