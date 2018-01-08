Cenk Tosun Türkiye’ye veda etti! Sarı kapaklı turşu bidonu ile…

İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra'ya gitti. 6 valizle Türkiye'den ayrılan Cenk Tosun'un İngiltere'ye turşu bidonu götürmesi de gözlerden kaçmadı. Sarı kapaklı turşu bidonu sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun bugün 6 parça valizle Londra’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geldi. Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Cenk Tosun’un İngiltere’ye turşu bidonu götürmesi Twitter’da espri konusu oldu. Cenk Tosun’un Londra’ya götürdüğü sarı kapaklı turşu bidonu ile ilgili sosyal medya kullanıcıları, “Turşu önemli”, “28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek”, “Turşu iyidir, kuvvet verir” gibi yorumlarda bulundular.

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Cenk Tosun ve eşini Londra’ya bir kadın arkadaşı uğurlarken, Beşiktaşlı idareci ve yöneticilerin olmaması ise dikkat çekti. Cenk Tosun daha sonra basın mensuplarına el sallayarak Türkiye’ye veda etti.

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