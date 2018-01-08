Cenk Tosun: ‘Sıra sende Yusuf Yazıcı…’

İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a tebrik yağıyor. Cenk Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın tebriğe 'Sıra sende' yazarak cevap verdi...

Yusuf Yazıcı, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’a sosyal medya hesabı üzerinden, “Yolun açık olsun, her zaman gülümsemeye ve başarmaya devam etmen dileğimdir” mesajı ile destek vermişti. Cenk’ten de Yazıcı’ya yanıt geldi.

Golcü oyuncu, “Canım kardeşim benim çok teşekkürler. Seni de inşallah Avrupa’nın en büyük takımlarında göreceğimize kuşkum yok. Sen sadece böyle devam et” diye yazdı. İki mesaj da büyük beğeni topladı.

Süper Lig’in ilk yarısında 17 maçta da forma giyip 3 gol, 3 asistlik katkı yapan Yusuf Yazıcı, İngiliz ekiplerinin yanı sıra, pek çok İspanyol ve İtalyan kulübünün scoutları tarafından izleniyor.

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