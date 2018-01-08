Bursaspor’un eski futbolcusu Giani Kirita Acun Ilıcalı’nın programında!

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda da yer alan Rumen orta saha oyuncusu Giani Kirita, Acun Ilıcalı'nın Romanya'da yayınlanan programı Exatlon Romanya'da mücadele ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’un şampiyon kadrosunda da yer alan eski orta saha oyuncusu Giani Kirita, Acun Ilıcalı’nın Romanya’da yapımcılığını yaptığı “Exatlon” adlı yarışmada boy gösteriyor. Ilıcalı, Survivor’ı andıran yarışmadan kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve “Eski Bursasporlu Kirita Exatlon Romanya’da” ifadelerini kullandı.

Timsahlar’la 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Rumen oyuncu, Türkiye’de sırasıyla Samsunspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü ve Bursaspor formalarını giydikten sonra 2011-2012 sezonunun devre arasında ülkesinin Targu Mureş takımının yolunu tuttu. Süper Lig’de forma giydiği 8 sezonda 162 maçta görev yapan Kirita, bu maçların 146’sına 11’de başlarken 16 gole imza attı.

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