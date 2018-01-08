Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup’tan flaş açıklamalar!

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, sözleşme durumunun kulüp tarafından açıklanacağını söyleyerek, “Beşiktaş benim ailem, başka bir yere gitmeyi düşünmedim. Türkiye’de başka bir takımda forma giymem söz konusu bile olamaz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Antalya kampında soruları yanıtladı. Yoğun, yorucu ama zevkli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Oğuzhan Özyakup, “Sizlerle beraber 2 sene önce burada güzel bir kamp dönemi geçirmiştik ve sezon sonu güzel bitmişti bizim adımıza. İnşallah bu sene de ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapıp güzel bitirmek istiyoruz. Kampta 2, bazen 3 maç yapıyoruz. Osmanlı maçımız var ve sonrasında Antalyaspor karşılaşması var. En iyi şekilde başlamak istiyoruz” diye konuştu.

En rahat oynadığı bölgeyle ilgili olarak konuşan Özyakup, “Ben bunu daha önce de çok cevapladım. 10 numara da oynayabiliyorum, 6 da, 8 de. İlk şampiyonluğumuzda Atiba'yla yan yana oynadım. Geçen sene daha farklı. Bu sene 10 numara oynadım. Her orta sahaya sorarsanız 8 numarada oynamak daha rahattır. 10 numara pozisyonunda alan daha dar oluyor, ikili mücadele daha fazla oluyor ama skora katkı oranı daha fazla oluyor. Klişe olacak ama hocam nerede görev verirse orada oynarım” açıklamasında bulundu.

‘İkinci yarıda çok dikkatli olmamız gerekiyor’

İlk yarıda yaşanan puan kayıplarıyla ilgili de konuşan Özyakup, “2 sene üst üste şampiyon olan bir takım var. Gerçekten kolay değil. İlk seneki şampiyonluğun ardından acaba yine şampiyon olabilecekler mi diye soruluyordu. Bu sene ilk yarıyı lider tamamlamak istemiştim ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz vardı. Geçen sene Dinamo Kiev maçında kaybettik üst turu. Bu sene yapabildik. Bu sene deplasman maçlarında çok puan kaybettik, iç sahada yaptığımız maçlarda aldığımız beraberlikler de çok ciddi puan kayıpları oldu. Biraz bu noktaya odaklanarak çalışıyoruz kampta. Hocamız da bunu söyledi. Şu anda hiçbir takımın puan kaybetme lüksü yok. Son 2 senede tek takımla şampiyonluk yarışı yaşadık ama bu sene durum farklı. Kayserispor da potada. İkinci yarıda daha dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Son dakika! Beşiktaş Kanadalı golcü Cyle Larin ile anlaştı Beşiktaş yeni golcüsünü Kanada'da buldu. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Cyle Larin'le anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

‘Sözleşme konusunda asla problem yaşamam’

Beşiktaş taraftarını çok sevdiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la sözleşme uzatıp uzatmayacağıyla ilgili olarak da, “Beşiktaş'la sözleşme konusunda problem yaşayacağımı kimse söyleyemez. Burası benim evim. Başkan da bunu söyledi. Kulüp yakında açıklama yapar. Başkanımız da sağ olsun burası benim yuvam, sözleşme konusunda çok fazla konuşulacak bir şey yok. Resmi açıklamayı kulüp yakın zamanda yapar. Ben burada çok mutluyum. Hedeflerim olduğunu söylüyorum. Ama dediğim gibi burası yuvam ve bu konuda tartışacak hiçbir şey yok” diye konuştu.

‘Bizim takımdaki aile ortamı kendisini hissettiriyor’

Takım içinde çok önemli bir aile ortamının olduğunu ifade eden Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun'un ayrılmasının kendisini çok üzdüğünü belirterek, “Cenk benim için takım arkadaşından öte kardeşti. 4 senedir beraberiz her gün ailemden çok görüyorduk birbirimizi. Saha dışında da çok samimiyim. Gitmesine tabii ki üzüldüm ama onun da hedefleri var. Kulübümüz ve kendisi için güzel bir şey oldu. Cenk'in orada başarılı olacağına kesin eminim. Takımımızda şampiyonluklar yaşanmadan önce de başlayan bir arkadaş ortamı vardı. Brezilya'dan Portekiz'den gelip zorluk çeken futbolcular olur ama bizde öyle bir durum yok. Medel çok az İngilizce bilmesine karşın takıma çok çabuk uyum sağladı. Saha içi dışında saha dışında da bu durum var. Bizim takımımızda arkadaşlık ve kardeşlik çok üst seviyede. Bunu 2 senede gösterdik. 2,5 senedir ilk kez ligde performansımız düştü. Beraberlikler bile taraflı tarafsız algı oluşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı. Kendisinin kariyer planlamasında İspanya, İngiltere ya da İtalya gibi liglerde forma giyme hayali olduğunu söyleyen Özyakup, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedeflerim var. Ben Beşiktaş'ta kaptanlık seviyesine geldim. Buraya ilk geldiğimde 19 yaşındaydım. Beşiktaş'ta 6. sezonum. Burada çok mutluyum. Hedeflerim var ama dediğim gibi burada da çok mutluyum. Ne zaman başkanımız, kulübümüz ve ben böyle bir adıma hazır olursak, bu adım atılır. Ama şartlandığım bir durum değil. Ben evden çok tesislerde kalırım. Çünkü evimde gibi hissediyorum.”

İlk yarıda ligde takımın maç seçip seçmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Özyakup, “Bir futbolcu için maç seçme durumu olmaz. Beşiktaş futbolcusuna yakışmaz bu. Bizim takımı herkes bildiği için kolay kolay maç seçecek oyuncu yok. İstatistiklere bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar, kendi lig maçlarında deplasmanda oynuyorsa yüzde 70 puan kaybeder. Deplasmana gidip sonra tekrar deplasmana gidiyorsunuz ve çok yorucu bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olduk ama ligde puan kayıpları yaşadık. Genel anlamda söylüyorum, futbolcular kolay kolay maç seçmez” diye konuştu. Richard Moore`dan Cenk Tosun mesajı İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabından Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

‘Fenerbahçe bile bize karşı kapalı oynadı’

Takımın hücum hattında bu sezon daha az skor üretmesinin stoper değişimiyle ilgili olup olmadığı sorulan Oğuzhan Özyakup, “Stoperdeki değişimle alakalı bir durum değil. Son 4 maçta inanılmaz net pozisyonlar kaçırdım. Marcelo inanılmaz iyi bir stoperdi ama yerine Pepe geldi. Tosic de iyi oynuyor. Ama takımlar artık bize karşı çok kapalı oynuyor. Bize alan verildiğinde çok etkili isimlere sahibiz. Kadıköy'de oynadığımız maçta bile Fenerbahçe bize karşı kapalı oynadı. Bu ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor ama bizim de bu kapalı defansları açmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde her takım futbol oynamak hücum oynamak istiyor ve bu da bizim avantajımıza oluyor. Ligdeki pas oyununu tekrar sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu herkese gösterdik” sözlerini sarf etti.

‘Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdık’

Şenol Güneş'in takımda herkes için önemli bir öğretmen olduğunu da söyleyen Özyakup, “Şenol hocamız öğretmenimiz, örneğimiz, babamız. 2,5 senedir beraberiz. Bu sene şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdık. Hocamız sürekli her gün bir şey öğretmek istiyor. Bu konuda çok rahattım. Bir şeyi başardıktan sonra rahatlama oluyordu ama Şenol hocada böyle bir lüksün yok. 3-0 kazandığımız maçtan sonra geliştirebileceğimiz şeyler bulup bunları gösteriyor bize. Örnek bir öğretmen diyebiliriz hocamız için” açıklamasında bulundu. Ahmet Nur Çebi Cenk Tosun`un pazarlık sürecini anlattı! Cenk'in Everton'a transferinde pazarlıkları yürüten Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

‘Forvet hattında sorun olsa, Cenk bu paraya gider miydi’

Takımın forvet hattında sıkıntısı olup olmadığı sorulan Özyakup, “Forvet hattında sorun yok. Öyle olsa Cenk 22-23 milyon Euro'ya transfer olur muydu? Demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Seviyeyi üste taşıdığımız için en ufak konu eleştiriye açık oluyor. Son 4 maçta ben birçok önemli pozisyona girdim ama bir türlü golü bulamadım. Ancak ritmi tekrar yakaladığımızda eski seviyemize ulaşacağız. Bu kampta çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi hücum hattımız var ve bunu skora da yansıtmamız gerekiyor. Bunu yapacağımıza da eminim. Çok çalışıyoruz. Bazen şans da önemli. Son 2 sene iyi performansımız vardı, çok iyi oynadık. Ama son 4 maçta çok pozisyona girip bir türlü golü bulamadık. Umarım sonraki maçlarda bunları yapacağız” diye konuştu. Vida transferini de değerlendiren Oğuzhan, “Vida'yla son 2 senede galiba 5 kez karşılıklı oynadım Hırvatistan ve Dinamo Kiev'de. Cenk'le bunu hep tartışırdık. 4, 5 gündür beraberiz ve çok cana yakın bir oyuncu, hemen takıma ayak uydurdu. İngilizce konuştuğu için takımdaki aile ortamına çok çabuk ayak uydurabildi” diye konuştu.

‘Bayern Münih çok güçlü ama biz de en iyi şekilde oynayacağız’

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Oğuzhan Özyakup, “Bu turda değil ama belki bir sonraki turda Bayern Münih gelseydi iyi olurdu. Ancak grup maçlarından sonra kolay takım yok. Saygımız sonsuz. Çok büyük bir kulüp. Ama bizim de hedeflerimiz var ve oraya grup lideri olarak gideceğiz. Bizim kimseden çekindiğimiz bir durum yok. Gidip en iyi şekilde oynayacağız. Bu maça daha çok var. Maça kadar bizim hedefimiz ligde eski performansımızı yakalamak” dedi. Türkiye başka bir takımla görüşüp görüşmediği sorulan Oğuzhan Özyakup, “Benim öyle bir durumum söz konusu değil. Bu soruya cevap bile vermem aslında. Sözleşmeyle ilgili başkanımız ve yönetimimiz yakında açıklama yapar” dedi. Son olarak 10 numarayı giymesiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu, “Ben burada sezon başında söyledim, 10 numaralı formayı taşımak herkese nasip olmaz. Bu formanın karşılığını vermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.