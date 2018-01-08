Barcelona’ya kötü haber! Coutinho 3 hafta oynayamayacak…

Barcelona'nın 160 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve 2018'in en pahalı transferi olan Coutinho'nun, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Adı uzun süredir Barcelona ile gündeme gelen Liverpool’un genç yıldızı Philippe Coutinho’nun transferi nihayet gerçekleşti. İspanyol ekibi, Coutinho’yu 160 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Arda Turan’ın 7 numaralı formasının yeni sahibi olan Countinho yeni yılda dünyanın en pahalı transferi olmuştu.

Basının karşısına çıkan Brezilyalı oyuncu, tecrübeli isimlerle aynı takımda oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, “İdollerimle birlikte oynayacağımı bilmek inanılmaz bir şey. Messi, Suarez, Iniesta, Pique, Busquets gibi tarihe geçmiş büyük oyuncularla oynayacağım için çok mutluyum, onlardan çok şey öğrenmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

3 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Barcelona Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; yeni transfer Coutinho, sakatlığı sebebiyle sahalardan 20 gün uzak kalacak. Bu süre içerisinde oyuncunun tedavisine devam edilecek.