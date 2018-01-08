Barcelona’da Lionel Messi ve Luis Suarez’in ‘400’ gecesi!

Barcelona, Lionel Messi'nin 400. maçında konuğu Levante'yi 3-0 mağlup etti. Takımının 2. golünü atan Luis Suarez ise kariyerindeki 400. golüne imza attı. Barcelona bu sonuçla 18. haftanın sonunda La Liga'da namağlup liderliğini sürdürdü.

İspanya La Liga’nın 18. haftasında lider Barcelona, Levante’yi konuk etti. Lionel Messi’nin Barça formasıyla 400. maçına çıktığı karşılaşmada ev sahibi 3-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Barcelona’nın gollerini 12’de Messi, 38’de Luis Suarez ve 90+3’te Paulinho kaydetti.

Skoru 2-0’a getiren golü kaydeden Luis Suarez, kariyerindeki 400. gol sevincini yaşadı. Uruguaylı Katalanlar için ise 131. golünü kaydetti. Bu sonuçla Barcelona, 18. maçında 15. galibiyetini elde etti ve puanını 48’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Levante ise 18 puanda kalıp 16. sırada yer aldı.

Öte yandan Barcelona, Liverpool’dan 160 milyon Euro’ya renklerine bağladığı yeni transferi Philippe Coutinho’yu da maçın ardından düzenlediği bir törenle tanıttı. Katalanlar pazartesi günü Brezilyalı yıldız için taraftarın da katılımına açık bir imza töreni düzenleyecek.

Villarreal`de Enes Ünal attı Emre Çolak`lı Deportivo karşısında galibiyete yetmedi! La Liga'nın 18. haftasında Enes Ünal'lı Villarreal ile Emre Çolak'lı Deportivo la Coruna bir araya geldi. Enes Ünal'ın bir gol kaydettiği karşılaşmada Villarreal ile konuğu Deportivo 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku