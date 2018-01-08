Arda Turan ile anlaşma tamam! İmzayı atıyor…

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, bombayı patlattı. Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Barcelonalı yıldız Arda Turan, turuncumavili ekiple anlaşmaya vardı.

Daha önce 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte el sıkışan Başkan Göksel Gümüşdağ, İspanyol kulübüyle de el sıkıştı.

ÜCRETİN YARISI BARCELONA’DAN, YARISI BAŞAKŞEHİR’DEN

Medipol Başakşehir’in milli futbolcuya senelik 2 milyon Euro verebileceği belirtilirken, Barcelona’dan senelik net 4 milyon 250 bin Euro kazanan Arda’nın parasının yarısını Katalan ekibinin vereceği ifade edildi. İstanbul’u özlediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş kulübünün de ilgisine rağmen, kiralık olarak Medipol Başakşehir’in yolunu tutacak. İstanbul ekibi, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

İMZA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIK

Bu arada Başakşehir’in kamp yaptığı Belek’teki otelde imza töreni için ciddi hazırlık yapıldığı öğrenildi. Otelin bir salonu tören için kulübün logolarıyla süslendi, masalar ve sandalyeler törene özel olarak hazırlandı.

EVERTON, ARSENAL VE MILAN’IN İLGİSİ SONUÇSUZ KALDI

Bu süreçte, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önemli ekipleriyle dirsek temasında olan Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut’un İtalya ekibi Milan, İngiliz ekipleri Arsenal ile Everton’dan istediği teklifleri alamaması ve ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerden de sonuç çıkmaması üzerine ibreyi İstanbul’a çevirdi.

(Milliyet)

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