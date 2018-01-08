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3.5 yılda tam 25 hoca değiştirdiler!

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek, 3.5 yılda tam 25 hoca değiştirdi ve bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı
13:228 Ocak 2018
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3.5 yılda tam 25 hoca değiştirdiler!

Gazete Habertürk’ün haberine göre; Mısır ekiplerinden Zamalek, Ehab Galal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Galal, Zamalek'in son 3,5 yıldaki 23. teknik direktörü oldu.

2014'te başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sürekli teknik adam değişikliğine giden Mortada Mansour, son olarak nebojsa Jovovic'i gönderip Ehab Galal'ı takımın başına getirdi.

1.5 senelik imza atan Galal'ın görev süresini tamamlamadan kovulmasına kesin gözüyle bakılırken, Zamalek'in bugün Al Ahly'ye yenilmesi halinde bile 50 yaşındaki teknik adamın bileti kesilebilir!

08 Ocak 2018 Gulf Cup finalinde cam bariyer çöktü facianın eşiğinden dönüldü! Kuveyt'te oynanan Gulf Cup finalinde facianın eşiğinden dönüldü. Galibiyeti Umman'ın BAE'ni penaltılarda devirmesiyle zaferi kutlayan taraftarlar cam bariyerin çökmesi nedeniyle 2 metreye yakın yükseklikten parçalanan camla birlikte yer düştü. Yaklaşık 40 taraftar yaralanırken yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
mısır rekor teknik direktör zamalek
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