2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği İcra Kurulu devir teslim töreni yapıldı

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda devir teslim töreni yapıldı. Eski başkan Cengiz Günaydın, görevini Murat Şahin'e devretti.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği İcra Kurulu, Murat Şahin başkanlığında Antalya Kemer’de bir araya geldi. Toplantıda rahatsızlığından dolayı katılamayan genel sekreter Önder Ege dışında tüm üyeler yer aldı.

Toplantıdan önce, devir teslim töreni yapıldı ve eski başkan Cengiz Günaydın, görevini Murat Şahin’e devrederek plaket takdim etti. Birliğin işleyişiyle ilgili kararlar alan kurul, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a olan güvenin altını çizdi. Kurul ayrıca kulüplerin sorunlarının çözümü için, gerek TFF, gerekse bakanlık nezdinde gerekli girişimlerin yapılacağını ve önümüzdeki günlerde Yıldırım Demirören ve Bakan Osman Aşkın Bak ile bir araya gelineceği konusunda görüşe vardı.

Ayrıca TFF ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulüplere yapılacak olan yol yardımının 2. taksitinin 17 Ocak’ta kulüplerin hesabına geçirileceği açıklandı. Öte yandan TFF’nin önümüzdeki sezon kulüplerin gelirlerinde yüzde 30 civarında artışa gideceği de birlik yönetimine bildirildi. Mircea Lucescu: `Genç futbolculara yönelmek Türk futboluna katkı sağlayacak` Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, genç futbolculara yönelmenin Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, “Ekibimle titiz bir çalışma sergiliyorum. Ancak sizlerin yardımı olmadan bunu yapamam. Liglerde çalışan tüm teknik direktörlerden genç oyuncuları oynatması konusunda rica ediyorum” dedi. İlgili Haberi Oku