Villarreal’de Enes Ünal attı Emre Çolak’lı Deportivo karşısında galibiyete yetmedi!

La Liga'nın 18. haftasında Enes Ünal'lı Villarreal ile Emre Çolak'lı Deportivo la Coruna bir araya geldi. Enes Ünal'ın bir gol kaydettiği karşılaşmada Villarreal ile konuğu Deportivo 1-1 berabere kaldı.

İspanya La Liga’da 18. hafta mücadelesinde, Villarreal ile konuğu Deportivo La Coruna, 1-1 berabere kaldı. El Madrigal’de oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 30’uncu dakikada milli oyuncu Enes Ünal kaydederken, deplasman ekibinin golü 84’üncü dakikada Florin Andone’den geldi.

Villarreal’de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün yanı sıra 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli oyuncu Emre Çolak, Deportivo La Coruna formasıyla 30 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, 60’ıncı dakikada Carles Gil’in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Villarreal 28 puana yükselerek 6’ncı sırada kalırken, Deportivo 16 puan oldu ve 17’nci sıraya yükseldi. Paris Saint Germain`de Cavani ve Pastore krizi! Paris Saint Germain'in Arjantinli iki yıldızı Edinson Cavani ve Javier Pastore kadro dışı bırakıldı. Takıma geç katılan Cavani ve henüz Paris'e gelmeyen Pastore'ye yüklü para cezası da verilmesi gündemde... İlgili Haberi Oku