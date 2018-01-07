Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 66-74 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 74-66 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes’e 66-74 mağlup oldu. İlk periyotta maça hızlı başlayan ev sahibi Gaziantep Basketbol ilk yarıya Freımanıs ve Lyons’un sayılarıyla 18-17 önde girdi. İki takımında savunma yaparak oyununu sürdürmeye çalıştığı ilk yarıda çekişmeli giden mücadelede Gaziantep Basketbol 1 sayı farla ilk çeyreği önde kapattı.

2’nci periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdüremeyen Gaziantep Basketbol, konuk ekip oyuncuları Collum ve Brawn´un pota altında bulduğu sayılarla son 1 dakika kalasıya 31-38 geride kalarak farkın açılmasına izin verdi. Ev sahibi takım farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşmanın ilk yarısı Anadolu Efes´in 33-39 üstünlüğü ile tamamlandı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Eskişehir Basket 78-87 Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Eskişehir Basket deplasmanından 78-87'lik skorla galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

3’üncü periyotta, 3 sayılık çemberin dışından sayılar atan konuk ekip, Motum´un atışları ve hızlı hücum sayılarıyla skoru 44-65 taşıyarak farkı 21 sayıya çıkardı. Aradaki sayı farkını kapatmaya çalışan Gaziantep Basketbol, Lyons ve Armand ile sayılar bulmayı başardı. Çekişmeli geçen ve karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 3’üncü periyotu Anadolu Efes´in üstünlüğüyle geçildi.

Çekişmeli geçen son periyotta Gaziantep Basketbol iyi ataklar yaparak son 5 dakikaya girerken farkı 10´a indirmeyi başardı. Ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları fayda vermedi ve mücadeleyi konuk ekip Anadolu Efes 8 farkla 66-74 kazandı.