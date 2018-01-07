Son dakika! Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’le anlaştığı iddia edildi

Arda Turan hakkında ortaya atılan yeni bir iddia transfer gündemini alt üst etti. TRT Spor'un iddiasına göre Arda Turan, Medipol Başakşehir'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Transfer gündeminin en üst sıralarında yer alan ve hangi takımda futbol hayatına devam edeceği merak konusu olan milli futbolcu Arda Turan’la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor’un haberine göre Medipol Başakşehir, Arda Turan ve kulübü Barcelona’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Arda Turan’ı 6 aylığına kiralama konusunda anlaşmaya oldukça yakın olan Medipol Başakşehir oyuncunun maaşının yarısını ödeyecek. Maaşın diğer yarısı ise Barcelona tarafından ödenecek. Arda Turan’ın ismi daha önce Beşiktaş ve MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anılmıştı. İddiaya göre Antalya’ya gelecek olan Arda Turan salı veya çarşamba günü Medipol Başakşehir’e imza atacak.

Fikret Orman`dan forvet ve Arda Turan transferi açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer konusunda merak edilenleri yanıtladı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Arda Turan ve forvet transferi hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku