Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe’den Fernandao’yu istiyor!

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, golcü sıkıntısını Fernandao ile çözmeyi planlıyor. Buz, "Fernandao ile Bursaspor'da birlikte çalıştık. Tabii ki Fernandao'yu isterdim. Fernandao, bize kiralık gelse, 17 maç sonra görürsünüz çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçe için de önemli olabilir" dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, NTV Spor’a açıklamalarda bulundu. Buz kamp dönemini değerlendirirken transfer gelişmelerine de değindi. Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao’ya talip olduklarını dile getiren Buz, oyuncuyu kiralamaları halinde bundan Fenerbahçe’nin de yararlanacağını söyledi.

Buz, Fernandao hakkında “Fernandao ile Bursaspor’da birlikte çalıştık. Tabii ki Fernandao’yu isterdim. Şartların nasıl olduğunu bilmiyorum sanırım biraz sıkıntılı olur. Futbolcu olarak bize katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı. İrfan Buz, “Fernandao, bize kiralık gelse, 17 maç sonra görürsünüz çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçe için de önemli olabilir” diye konuştu.

‘BİR 8 NUMARA VE BİR SANTRFOR…’

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan İrfan Buz, “Gol atabiliyoruz ama kolay gol yiyoruz. Defans anlamında önemli bir isim Yalçın Ayhan’ı transfer ettik. Bize katkı sağlayacaktır. Önüne Ceyhun Gülselam’ı aldık, o da önemli bir isim. Kanatlarda da önemli isimlerimiz var. Defansif anlamda deplasmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. 8 numara ve santrafora ihtiyacımız var” dedi. Fernandao`ya Spor Toto Süper Lig`den talip var Osmanlıspor, Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao'yu kiralamak için girişimlere başladı. İrfan Buz'un kadrosunda görmek istediği golcü oyuncu, kiralık teklifine sıcak bakarsa transferin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku