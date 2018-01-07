Nigel de Jong’dan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray'dan ayrılan ve Mainz 05'le sözleşme imzalayan Nigel de Jong, Alman basınına ayrılık sürecini anlattı. De Jong, Igor Tudor'la anlaşamadığını da itiraf etti.

Galatasaray’da bekleneni veremeyip bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeden takım ayrılan ve Bundesliga ekiplerinden Mainz 05’e imza atan Hollandalı Nigel de Jong, ayrılık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Tudor’la anlaşamadığını dile getirdi.

Alman basınına konuşan De Jong, “Tudor ile ilişkim hiç iyi gitmedi. Galatasaray’da işler iyi değildi ama bunun futbolla alakası yok. Hala futbol oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bir gün tekrar şans alacağımı biliyordum” diye konuştu. Almanya’ya transfer süreci hakkında da konuşan De Jong, ”Mainz’e geldim çünkü bunun tek nedeni futbol. Organizasyonu çok güzel bir yer” sözlerini kullandı.

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