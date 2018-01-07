Mehmet Demirkol’dan ilginç Ozan Tufan iddiası!

Yorumcu Mehmet Demirkol transfer gündemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, Ozan Tufan hakkında ise ilginç bir iddiada bulundu: "Fenerbahçe Ozan'ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan'ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan'ı."

Yorumcu Mehmet Demirkol, transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. NTV Spor’da 90+ programına katılan Demirkol, Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Ozan Tufan’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, “Fenerbahçe Ozan’ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan’ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan’ı” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun’un transferine de değinen Demirkol, “İşte bağırıyoruz ‘Cenk Tosun’dan kazanılan transfer parası’ diye. Van Persie’nin Fenerbahçe’den kazandığı toplam para, Cenk Tosun’un Beşiktaş’a kazandırdığı paradan fazla yani…” diyen Demirkol, Cenk’in gelişiminden övgüyle söz ederken transferi ile ilgili bir tespitte de bulundu: “Cenk Tosun’un Almanya altyapısı var. %100 Türk yapımı olsa rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu transfer Leverkusen’den olsa rakam daha yüksek olurdu. Bu açıdan hala Cengiz Ünder ilk sırada.”

‘EVRA’NIN YAŞININ ÖNEMİ YOK’

Galatasaray’ın sol bek arayışlarına da değinen Mehmet Demirkol, “Hazırsa Evra’nın yaşının hiçbir önemi yok. Ama Evra kulübünden neden ayrıldı? Taraftara tekme attığı için. Bir sorun olduğu açık. Bunları çözdüyse pişmanlık duyuyorsa bilemem… Ama anladığım kadarıyla Terim’in önceliği Evra, Asamoah değil. Evra, Asamoah’ın önünde” dedi. Usain Bolt futbolcu oluyor! İşte efsanevi atletin forma giyeceği kulüp Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı sprinteri Usain Bolt futbolcu oluyor. Jamaikalı efsanevi atlet mart ayında Borussia Dortmund'la antrenmanlara çıkacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku