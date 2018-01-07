Mas teşekkür ederek Trabzon’dan ayrıldı

Trabzonspor'dan Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas, camiaya teşekkür etti.

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon devre arasında Arjantin’in San Lorenzo takımından transfer ettiği Emmanuel Mas, Boca Juniors olmasının ardından bordo-mavili camiaya teşekkür ederek veda etti. Bordo-mavililerin Arjantin kulübüne 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile verdiği oyuncu bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro’dan da vazgeçmişti.Arjantinli oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından İspanyolca ve Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı.