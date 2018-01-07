Liverpool’da Coutinho gitti Mahrez geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, transferde hareketli günler yaşıyor. Uzun süre Barcelona’nın teklifine direndikten sonra Coutinho’yu 160 milyon Euro’ya satma kararı alan Liverpool, Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Mahrez ile doldurmaya hazırlanıyor.
Leicester City’de sergilediği performans ile dikkat çeken Cezayirli Riyad Mahrez’i kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Liverpool, 55 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlıyor. Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Mahrez’de sıkıntı çıkmaması durumunda resmi imzaların atılması bekleniyor.
Fransız ekibi AC Le Havre’den 2014 yılında Leicester City’ye 500 bin Euro’ya transfer olan Mahrez, bu sezon oynadığı 24 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.