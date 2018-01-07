Gaziantepspor’da ortalık karıştı! Futbolcular oda bastı

Gaziantepspor'da Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının ardından takım ayaklandı!

Kadro dışı kararı tebligatlarını yırtan futbolcular takımın genel müdürü ve sportif direktörü olan Abdülkadir Bakırdöven’in odasını basarak; ‘Bu takımın sahipleri futbolculardır, kimseye yedirmeyiz. Siz kimseyi kadro dışı bırakamazsınız.” diyerek kadro dışı tebligatlarını yırttı.

Gaziantepspor’da Başkan Huzeyfe Durmaz ve Yönetim Kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Elyasa, Muhammet İldiz ve Şenol Can için takım arkadaşları sportif direktör Abdulkadir Bakırdöven’in odasını basarak bu karara büyük tepki gösterdi.

‘BU TAKIMIN SAHİBİ BİZLERİZ!’

Bakırdöven’in odasına girerek oyunculara kadro dışı kaldıklarına dair verilen evrakları yırtan oyuncular daha sonra ”Bu takımım sahipleri bizleriz, siz yoksanız biz de yokuz” diyerek Elyasa, Muhammet ve Şenol’u odadan alarak çıktılar.

Gaziantepspor kalecilerinden Adnan Karabulut kadro dışı bırakılan futbolculara arkadaşları ile destek çıkarak sosyal medya hesabından “Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz Bir Takımız!” mesajını paylaştı.

“Bize ve kulübe sahip çıkan abilerimizi kadro dışı bırakmak amacıyla kulübü tamamen sahipsiz bırakıp kapanması adına yaptıkları icraatlara devam etmek istediler. Geçtiğimiz 1 haftalık süreçte takımdaki tüm futbolcuların sözleşmelerini fesih edip kapatmak istediklerini söylediler. Biz böyle bir şeyi kabul etmeyeceğimizi söyleyince; şubat ayında sözleşmeleri feshedip bize burada futbol oynatmayacakları yönünde tehtidler savurdular. Ümraniyespor maçına nasıl gideceğinizi düşünün, biz buradan gidersek aç kalırsınız gibi cümleler kullandılar. Çoğunluğumuz asgari ücretle oynamamıza rağmen aylardır paralarımızı alamıyoruz. Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz Bir takımız!”

Gaziantep resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Gaziantepspor Kulübü Profesyonel A Takımı Teknik Heyeti raporu doğrultusunda, disiplinsiz hareketleri nedeni ile kulübümüz futbolcuları Şenol Can, Elyasa Süme ve Muhammed Ildız, Yönetim Kurulu onayı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.