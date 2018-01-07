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Galatasaray’da Fatih Terim’den iki flaş kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, kadroda Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'a yer vermedi.
18:217 Ocak 2018
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Galatasaray’da Fatih Terim’den iki flaş kadro dışı!

Galatasaray’ın ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı Antalya kampına götürülen isimler belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, bu akşam saat 19:00’da özel bir uçuşla Antalya’ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda Emrah Başsan ve Tarık Çamdal’a yer vermedi.

Kadroda şu isimler yer aldı: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya’da kafileye dâhil olacağı Galatasaray’da Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.

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Etiketler
Emrah Başsan fatih terim galatasaray spor toto süper lig tarık çamdal
Son güncelleme: 18:22 | 07.01.2018
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