Galatasaray’da Fatih Terim’den iki flaş kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, kadroda Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'a yer vermedi.

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