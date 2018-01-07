FA Cup’ta Nottingham Forest, Arsenal’a büyük şok yaşattı!

FA Cup'ta 3. Tur mücadelesinde Championship ekiplerinden Nottingham Forest, konuğu son dört FA Cup'ın üçüncü kazanan son şampiyon Arsenal'ı 4-2 mağlup etti.

İngiltere’de FA Cup heyecanı devam ediyor. FA Cup 3. Tur mücadelesinde son şampiyon Arsenal, Championship ekiplerinden Nottingham Forest’a ilginç müsabakada 4-2 mağlup oldu. 1978-1979 ve 1979-1980 yıllarında iki kez Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşan ev sahibi Nottingham Forest geçmiş günlerini hatırlatan bir zafere imza attı ve adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller, 20 ve 44. dakikalarda Lichaj ile 64. dakikada penaltıdan Brereton ve 85. dakikada yine penaltıdan Dowell ile geldi. Son dört FA Cup’ın üçünü kazanan Arsenal’in sayılarını ise 23. dakikada Mertesacker ve 79. dakikada Welbeck kaydetti. Öte yandan ev sahibi ekipte Worrall, 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Villarreal`de Enes Ünal attı Emre Çolak`lı Deportivo karşısında galibiyete yetmedi! La Liga'nın 18. haftasında Enes Ünal'lı Villarreal ile Emre Çolak'lı Deportivo la Coruna bir araya geldi. Enes Ünal'ın bir gol kaydettiği karşılaşmada Villarreal ile konuğu Deportivo 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku