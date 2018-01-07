Eskişehir’de ortalık karıştı! Polis ile Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket'in, kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 yenildiği karşılaşmada, salon dışında kalan bir grup Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Polisler de Beşiktaş taraftarlarına TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Eskişehir Basket ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde her iki takım seyircisi de takımları lehine tezahüratlarda bulunurken, zaman zaman salon içerisinde gerilim de yaşandı. İkinci periyodun sona ermesiyle çıkan olaylara özel güvenlik görevlileri ve polisler müdahale etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında salonda çıkan olaylar dolayısıyla mücadele hakem tarafından durduruldu. Yaklaşık 20 dakika duran oyun, Beşiktaşlı taraftarların salondan çıkarılması ile devam etti.

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Biletli taraftar salona alınmadı

Öte yandan, İstanbul'dan Eskişehir'e karşılaşmayı izlemeye gelen Beşiktaş taraftarları da iddiaya göre salona alınmadı. Duruma tepki gösteren taraftarlar, polisle karşı karşıya geldi. Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’ndeki Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı sürerken İstanbul’dan gelen yaklaşık 150 kadar Beşiktaş taraftarı salona girmek istedi. Polis ekipleri taraftarın salona girmesine izin vermeyince Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Çevik kuvvet polisleri de taraftarlara müdahalede bulundu. Polisler taş atmaya devam eden taraftarlara TOMA aracından tazyikli su sıktı ardından tüfekle biber gazı attı. Beşiktaş taraftarları yaşanan gerginliğin ardından polislere salonda maçı izleyen arkadaşları bekleyeceklerini söyleyerek taş atmaya son verdi.