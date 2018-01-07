Erol Bulut’tan yönetime ‘geciktik’ mesajı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferlerin geciktiğini belirterek, “Bizimle olmasını istediğimiz bazı isimler var. Biraz gecikti gibi görünüyor. Transfer komitemiz ve yönetimimiz bu konuda gayret gösteriyorlar. İnşallah en kısa sürede verdiğimiz listedeki oyuncular bizimle olur” açıklamasında bulundu.

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, transfer ve kampla ilgili açıklamalarda bulundu. Kampın iyi şekilde devam ettiğini belirten Bulut, “Kampta gayet iyi durumdayız. Futbolcularımız hazır bir şekilde geldiler. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Her kaybettiğiniz puan sıkıntı oluşturabilir. Bu hem ligde kalmak isteyen hem de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar için geçerli. Mevcut kadroyla devam ediyoruz. Bizimle olmasını istediğimiz bazı isimler var. Biraz gecikti gibi görünüyor. Transfer komitemiz ve yönetimimiz bu konuda gayret gösteriyorlar. İnşallah en kısa sürede verdiğimiz listedeki oyuncular bizimle olur” açıklamasında bulundu.

“Burada başlamam benim açımdan bir şans”

Teknik direktörlüğe Yeni Malatyaspor gibi bir kulüpte başlamanın kendisi için şans olduğunu da belirten Erol Bulut, “Biliyorsunuz daha önce Başakşehir'de yarımcı antrenörlük yaptım ve zamanı geldiğini düşündüğüm anda Malatya'nın başına geçtim. Bence hocalığa burada başlamam benim açımdan bir şans. Malatya yönetimi bana güvendi, inşallah bu güvenlerini boşa çıkarmam. Yöneticilerimiz genç teknik direktörlere güvenmeli ve onlara şans tanımalı. Tecrübe önemli tamam ama bu tecrübeyi elde etmek için hocalarımızın da bir yerden başlaması gerekiyor. Almanya gibi bir ülkede genç yaştaki antrenörler hocalık yapıyorlar ve takımları çok iyi noktadalar. Demek ki onlar güveniyor ve hocalarına o şansları veriyorlar. Bizde de yavaş yavaş yeni hocalara bu şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.