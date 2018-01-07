Cenk Tosun’dan Orkan Çınar’a: Çabuk çıkar o şortu!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 23 numaralı şortunu giyince Milli futbolcu espriyi patlattı.

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş sabah antrenmanı sonrası resmi Instagram hesabından Orkan Çınar ve Talisca’nın fotoğrafını paylaştı.

Siyah beyazlı takımın genç yıldızlarından Orkan Çınar’ın fotoğrafta verdiği detay ise gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un 23 numaralı şortunu giyiyordu.

Bu detayı atlamayan siyah beyazlı taraftarlar fotoğrafın altına yüzlerce yorum yazarken Cenk Tosun da paylaşıma kayıtsız kalamadı.

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Fotoğrafın altına kendi hesabından ‘Orkan çabuk çıkar o şortu’ yazarak genç futbolcuya takıldı. Cenk’in bu yorumu sosyal medyada da gündem oldu.