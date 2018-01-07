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Cenk Tosun’dan Orkan Çınar’a: Çabuk çıkar o şortu!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 23 numaralı şortunu giyince Milli futbolcu espriyi patlattı.
14:527 Ocak 2018
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Cenk Tosun’dan Orkan Çınar’a: Çabuk çıkar o şortu!

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş sabah antrenmanı sonrası resmi Instagram hesabından Orkan Çınar ve Talisca’nın fotoğrafını paylaştı.

Siyah beyazlı takımın genç yıldızlarından Orkan Çınar’ın fotoğrafta verdiği detay ise gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un 23 numaralı şortunu giyiyordu.

Bu detayı atlamayan siyah beyazlı taraftarlar fotoğrafın altına yüzlerce yorum yazarken Cenk Tosun da paylaşıma kayıtsız kalamadı.

07 Ocak 2018 Cenk Tosun Türkiye`ye veda etti! Sarı kapaklı turşu bidonu ile... İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra'ya gitti. 6 valizle Türkiye'den ayrılan Cenk Tosun'un İngiltere'ye turşu bidonu götürmesi de gözlerden kaçmadı. Sarı kapaklı turşu bidonu sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Fotoğrafın altına kendi hesabından ‘Orkan çabuk çıkar o şortu’ yazarak genç futbolcuya takıldı. Cenk’in bu yorumu sosyal medyada da gündem oldu.

Etiketler
23 numara beşiktaş Cenk Tosun Orkan Çınar şort
Son güncelleme: 15:15 | 07.01.2018
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