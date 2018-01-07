Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Mersin BŞB 74-68 AGÜ Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal süresi 61-61 biten maçta konuğu AGÜ Spor'u 74-68 mağlup etmeyi başardı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Abdullah Gül Üniversitesi’ni, uzatmalar sonucunda 74-68 mağlup etti. Karşılaşmanın normal süresi 61-61’lik eşitlikle noktalanırken konuk ekip AGÜ Spor’da Marianna 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Galatasaray Odeabank 72-91 Banvit Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuğu Banvit'e 91-72 mağlup oldu ve ligde üst üste 4. yenilgisini alıp, ligin ilk yarısını ilk 8 dışında kapatarak Türkiye Kupası'na katılma şansını yitirdi. İlgili Haberi Oku

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Halil Erkoç, Tolga Edis, Sami Özel

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena 10, Marica 7, Hartley 14, Tuğba Oral, Krystal 10, Deniz 11, Gülşah Duman 3, Gülşah 2, Sasa 17

AGÜ SPOR: Nilay 4, Melis 8, Marianna 20, Danielle 5, Gabriela 8, Dila 5, Majamljkomc 18

1. PERİYOT: 17-12

İLK YARI: 24-28

3. PERİYOT: 41-44

4. PERİYOT: 61-61