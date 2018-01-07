Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Mersin BŞB 74-68 AGÜ Spor
Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal süresi 61-61 biten maçta konuğu AGÜ Spor'u 74-68 mağlup etmeyi başardı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Abdullah Gül Üniversitesi’ni, uzatmalar sonucunda 74-68 mağlup etti. Karşılaşmanın normal süresi 61-61’lik eşitlikle noktalanırken konuk ekip AGÜ Spor’da Marianna 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Halil Erkoç, Tolga Edis, Sami Özel
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena 10, Marica 7, Hartley 14, Tuğba Oral, Krystal 10, Deniz 11, Gülşah Duman 3, Gülşah 2, Sasa 17
AGÜ SPOR: Nilay 4, Melis 8, Marianna 20, Danielle 5, Gabriela 8, Dila 5, Majamljkomc 18
1. PERİYOT: 17-12
İLK YARI: 24-28
3. PERİYOT: 41-44
4. PERİYOT: 61-61