Beşiktaş’tan forvete çifte atak: Balotelli ve Slimani!

Beşiktaş, İtalyanların haşarı yıldızı Balotelli'nin transferini minimum maliyetle gerçekleştirmek için çalışıyor. Cezayirli golcü Slimani de listeden düşmedi

Şenol Güneş'in Balotelli'nin risk olduğuna dair ifadelerinin ardından siyah-beyazlı yönetimin geri adım attığı belirtilmişti ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Buna göre Beşiktaş, İtalyan yıldız için hâlâ devrede. Sezon sonuna kadar Nice ile kontratı bulunan oyuncuyu transfer etmek isteyen yönetim, Fransız ekibiyle temaslarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, düşük bir bedele 27 yaşındaki forveti renklerine katmak istiyor. Böylece mali olarak alınan risk minimuma indirilecek.

Öte yandan İslam Slimani de gündemden düşmedi. Leicester City'nin mali açıdan yüksek taleplerinin indirilmesine çalışılıyor.

Her iki oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörüyle gelmeyi çok istediği ifade ediliyor.

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