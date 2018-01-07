Beşiktaş idmanında Katarlı atlet krizi

Beşiktaş'ın Antalya Belek'te kamp yaptığı Gloria Sports Arena'da sabah idmanı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşktaş’ta, bugünkü antrenman öncesi küçük bir kriz yaşandı.

Siyah Beyazlılar’ın saat 11’de başlayan antrenmanı öncesi saha ve etrafında koşu idmanı yapan Katarlı atletlernçalışması uzadı.

Beşiktaş teknik heyet ise antrenmanın başlamasına kısa süre kala Katarlılar’ı uyardı ve sahayı terketmelerini söyledi ancak atletler sahadan çıkmakta yine gecikince kriz yaşandı.

Üçüncü kez yapılan “Sahayı boşaltın” uyarısı sonrası Katarlı atletler Beşiktaşlı yetkililer tarafından dışarıya alındı ve antrenman sorunsuz olarak başladı.

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