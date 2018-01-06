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Trabzonspor’un Eskişehirspor maçı iptal edildi 

Trabzonspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Eskişehirspor ile oynayacağı hazırlık maçı sakatlık endişesi nedeniyle Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine iptal edildi.
18:536 Ocak 2018
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Trabzonspor’un Eskişehirspor maçı iptal edildi 

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da 11 Ocak’da oynanması planlanan Eskişehirspor hazırlık maçı iptal edildi. Trabzonspor’da Teknik direktör Rıza Çalımbay bu kararına gerekçe olarak “Yaşanan sakatlıklardan çekindiğimiz için böyle bir karar aldık. Tek maçımız Luftetari ile olacak” dedi. Şuanki programa göre Trabzonspor Antalya kampında sadece Arnavutluk takımı Luftetari ile hazırlık maçı oynayacak.

06 Ocak 2018 Trabzonspor´da Burak Yılmaz şoku! Antalya'da 2´nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, bugün saat 11.00´de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Bu arada, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynanacak olmasına tepki göstermişti.

Etiketler
eskişehirspor Rıza Çalımbay trabzonspor
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