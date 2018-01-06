Trabzonspor’un Eskişehirspor maçı iptal edildi

Trabzonspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Eskişehirspor ile oynayacağı hazırlık maçı sakatlık endişesi nedeniyle Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine iptal edildi.

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da 11 Ocak’da oynanması planlanan Eskişehirspor hazırlık maçı iptal edildi. Trabzonspor’da Teknik direktör Rıza Çalımbay bu kararına gerekçe olarak “Yaşanan sakatlıklardan çekindiğimiz için böyle bir karar aldık. Tek maçımız Luftetari ile olacak” dedi. Şuanki programa göre Trabzonspor Antalya kampında sadece Arnavutluk takımı Luftetari ile hazırlık maçı oynayacak.

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Bu arada, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynanacak olmasına tepki göstermişti.