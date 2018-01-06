Trabzonspor’dan Mas´a teşekkür mesajı

Trabzonspor Kulübü, Arjantin´in Boca Juniors takımına transfer olan sol bek oyuncusu Emmanuel Mas´a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Emmanuel Mas, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Trabzonspor´a, “Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşçakalın!” mesajıyla veda etti.

Bordo-mavili kulübe ait Twitter hesabından ise “Verdiğin emekler için çok teşekkürler Emma! Yolun açık olsun… Artık ailenle birlikte tatile bekleriz” mesajıyla karşılık verilerek Mas´a teşekkür edildi.