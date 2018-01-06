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Tahincioğlu Basketbol Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 78-84 Muratbey Uşak

Muratbey Uşak, deplasmanda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece'yi mağlup etti.
18:016 Ocak 2018
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Tahincioğlu Basketbol Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 78-84 Muratbey Uşak

Tahincioğlu Basketbol Ligi 14. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Muratbey Uşak'a 84-78'e mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Kaan Büyükçil, Semih Vural

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 16, Wright 20, Stojanovski 7, Deniz Kılıçlı 8, Burak Yıldızlı 8, Simpsons 15, Kairys 2, Oğulcan Baykan 2

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Muratbey Uşak: Miles 8, Hamilton 18, Calloway 6, Solomon 8, Tayfun Erülkü 9, Şafak Edge 13, Miller 11, Carmicheal 11

Başantrenör: Aziz Bekir

1. Periyot: 16-19 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 38-34 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 56-68 (Muratbey Uşak lehine)

5 faul alan: Stojanovski (Demir İnşaat Büyükçekmece)

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