Tahincioğlu Basketbol Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 78-84 Muratbey Uşak
Muratbey Uşak, deplasmanda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece'yi mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Ligi 14. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Muratbey Uşak'a 84-78'e mağlup oldu.
Salon: Gazanfer Bilge Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Kaan Büyükçil, Semih Vural
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 16, Wright 20, Stojanovski 7, Deniz Kılıçlı 8, Burak Yıldızlı 8, Simpsons 15, Kairys 2, Oğulcan Baykan 2
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Muratbey Uşak: Miles 8, Hamilton 18, Calloway 6, Solomon 8, Tayfun Erülkü 9, Şafak Edge 13, Miller 11, Carmicheal 11
Başantrenör: Aziz Bekir
1. Periyot: 16-19 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 38-34 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 56-68 (Muratbey Uşak lehine)
5 faul alan: Stojanovski (Demir İnşaat Büyükçekmece)