Son dakika! Everton Cenk Tosun transferini resmen duyurdu!

Everton, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Cenk Tosun transferini resmen duyurdu. Beşiktaş da transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Ve beklenen açıklama geldi. Everton, Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun’u Haziran 2022’ye kadar renklerine bağladığını resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Cenk Tosun’un sağlık kontrollerinin uzaması nedeniyle imza töreni ertelenirken Cenk uzun bir bekleyişin ardından formayla ilk pozunu vermiş oldu.

Cenk, yaptığı ilk açıklamada, “Harika hissediyorum. Çok mutluyum, en kısa zamanda Everton forması giymek için sabırsızlanıyorum. Premier League zor bir lig ancak fizik gücümün bana yardımcı olacağını düşünüyorum. İki ayağımı da kullanabiliyorum ve ceza sahasında içinde iyi olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da Everton’la Cenk Tosun’un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İmza töreninin ve basın toplantısının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

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