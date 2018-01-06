Barcelona Coutinho’yu aldı, Liverpool yerine Mahrez’i kaptı
Sezon başında Neymar’ın Paris Saint Germain’e gitmesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Barcelona, listenin başına Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Coutinho’yu almıştı. Yaz transfer döneminde transferi bitirmek için çok uğraşan Katalan ekibi, emeline devre arasında kavuştu. Liverpool’un inadını kıran Barcelona, 160 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Coutinho’yu kadrosuna kattı. Coutinho’yu 2013 yılında Inter’den 13 milyon Euro’ya transfer eden Liverpool, Brezilyalı yıldızı 10 katından fazlaya satmış oldu.
Sağlık kontrolleri için Barcelona’ya giden Coutinho, bir sorun çıkmaması halinde kendisini Katalan ekibine bağlayacak imzayı atacak. Coutinho’nun ayrıca Pazar günü Barcelona’nın evinde Levante ile oynayacağı maçı izlemesi bekleniyor.
COUTİNHO’NUN YERİNE MAHREZ!
Liverpool, Barcelona’ya sattığı yıldız futbolcusu Coutinho’nun boşluğunu çabuk doldurdu. Leicester City’de forma giyen Mahrez ile anlaşan Liverpool, Cezayirli futbolcu için 55 milyon Euro ödeyecek.Leicester City'de sergilediği performans ile dikkat çeken Cezayirli Riyad Mahrez'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Liverpool, 55 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlıyor. Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Mahrez'de sıkıntı çıkmaması durumunda resmi imzaların atılması bekleniyor.
Coutinho böylece serbest kalma maddesi dışında en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu. Bilindiği üzere en yüksek bonservis rekoru Barcelona’daki 222 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi sonrasında Paris Saint Germain’e giden Neymar’da…
BARCELONA SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEO YAYINLADI
Barcelona Kulübü, yeni transfer Coutinho’ya sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile “Hoşgeldin” dedi.
@Phil_Coutinho is #BeBarça pic.twitter.com/TPehzhSdJ6
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 Ocak 2018