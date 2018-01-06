Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Premier Lig hesabından Cenk Tosun mesajı

Everton Kulübü'nün Cenk Tosun'un transferini açıklamasının ardından Premier Lig'in resmi hesabından özel bir video yayınlanarak milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi.
09:216 Ocak 2018
0
Premier Lig hesabından Cenk Tosun mesajı

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton’la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi açıklamanın ardından Premier Lig’in sosyal medya hesabından Cenk Tosun için özel bir video yayınlandı.

Premier Lig’de forma giyen Türk futbolcular, Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım ve Tuncay Şanlı’nın attığı gollere yer verilen videoda Cenk Tosun’a “Hoş geldin” denildi.

İşte o paylaşım…

06 Ocak 2018 Beşiktaş`tan Cenk Tosun`a duygulandıran veda Beşiktaş, rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için duygulandıran bir veda mesajı hazırladı. Sosyal medyada gündeme oturan video binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. İlgili Haberi Oku

05 Ocak 2018 Ryan Babel`den Cenk Tosun`a duygusal veda! Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, gol sevinçlerindeki partneri Cenk Tosun'a duygusal bir mesajla veda etti. Babel, paylaşımında Cenk Tosun'a bir şart da koydu! İlgili Haberi Oku

06 Ocak 2018 Everton`dan Beşiktaş`a Türkçe mesaj: Merak etmeyin, ona çok iyi bakacağız! Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun ingiltere paylşaım premier lig sosyal medya transfer twitter
Son güncelleme: 10:57 | 06.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER