Oğuz Çetin olay yaratan Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi

Oğuz Çetin, Fatih Terim hakkında kullandığı iddia edilen, ''İmparator topluma örnek olması gereken kişilerdir. Mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız’' sözlerini kendisinin kullanmadığını söyledi.

ÜMİT GENÇ / SKOR ÖZEL

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına katılan Oğuz Çetin’in Fatih Terim hakkında söylediği iddia edilen sözler Türkiye gündemine oturmuştu. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin’in iddia edilen açıklamaları büyük ses getirmişti.

Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin’in, bir öğrencinin ‘Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz' sorusuna ‘İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız' cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili ulaştığımız Oğuz Çetin bu ifadeleri kesinlikle kendisinin kullanmadığını aksine Fatih Terim’e kendi camiasında ‘İmparator’ denmesine saygı duyduğunu söyledi.

‘FATİH TERİM’İN YAŞADIĞI OLAYLARI TASVİP ETMİYORUM AMA…’

Çetin, ”Türkiye’de faal olarak futbol hayatım devam ederken bana imparator deniyordu. Ben futbolcuyken bana imparator lakabı verildi. Oyun stili olarak Alman efsanesi Beckenbauer’e benzetiliyordum, öyle bir oyuncuydum, karakterimden dolayı Türkiye’de imparator lakabını alan ilk isim benim. Daha sonra Galatasaray camiası Fatih Terim’in teknik direktör olarak kazandığı başarılardan sonra kendisine İmparator demeye başladı. Fatih Terim’in başarılarına saygı duyuyorum ama bir toplumda İmparator lakabını alabilmek için ona uygun davranmak gerekiyor. Fatih Terim’i yaşadığı bir takım olaylardan dolayı tasvip etmiyorum ama İmparator denmesine de kendi camiası açısından saygı duyuyorum. Ben sadece bunları söyledim küfür, kafa atma, mekan basma ifadelerini kullanmadım” dedi.

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