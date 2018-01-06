Milan 1-0 Crotone
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta sahasında Crotone'u 1-0 mağlup etti.
İtalya Seri A’nın 20’nci hafta mücadelesinde Milan, Crotone’yi 1-0 mağlup etti. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 54’üncü dakikada Leonardo Bonucci’nin bulduğu gol ile Milan’a karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.
Bu galibiyetin ardından Milan 28 puana yükselirken, Crotone 15 puanda kaldı.
Son güncelleme: 21:12 | 06.01.2018