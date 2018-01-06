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Milan 1-0 Crotone

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta sahasında Crotone'u 1-0 mağlup etti.
21:116 Ocak 2018
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Milan 1-0 Crotone

İtalya Seri A’nın 20’nci hafta mücadelesinde Milan, Crotone’yi 1-0 mağlup etti. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 54’üncü dakikada Leonardo Bonucci’nin bulduğu gol ile Milan’a karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

05 Ocak 2018 Hakan Çalhanoğlu`na iftira atılmış Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na şantaj yapan şarkıcı Anita Latifi'nin, milli futbolcuya iftira attığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili görülen dava sona erdi ve Hakan Çalhanoğlu aklandı. İlgili Haberi Oku

Bu galibiyetin ardından Milan 28 puana yükselirken, Crotone 15 puanda kaldı.

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Crotone milan
Son güncelleme: 21:12 | 06.01.2018
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