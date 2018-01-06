Körfez Kupası finalinde faciadan dönüldü: 30 yaralı

23. Körfez Kupası final mücadelesinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup etti. Ummanlı futbolcular şampiyonluk sevincini taraftarla paylaşırken tribündeki cam bariyerin çökmesi sonucu faciadan dönüldü.

SKOR DIŞ HABERLER / Kuveyt’te düzenlenen Körfez Kupası final mücadelesinde tribünün çökmesi sonucu 30 taraftar yaralanırken felaketin eşiğinden dönüldü.

Jaber Stadı’nda oynanan mücadelede Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 beraberlikle sona eren maçı penaltı atışları sonucunda 5-4 Umman kazandı.

Şampiyonluk sevincini oyuncularla paylaşan taraftarların yarattığı izdiham nedeniyle, tribünlerin önündeki cam bariyerler yıkıldı ve tribün çöktü.

Sahaya düşen ve yaralanan taraftarlara sağlık görevlileri tarafından anında müdahale edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer yaklaşık 30 taraftarın çevredeki hastanelere kaldırıldığını dile getirirken ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtilirken korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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