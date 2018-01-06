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Kardemir Karabükspor’a İsveçli orta saha

Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor, İsveçli orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Adam Stahl ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
21:226 Ocak 2018
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Kardemir Karabükspor’a İsveçli orta saha

İsveç 2’nci Ligi takımlarından Norrby IF takımında forma giyen Adam Stahl, Kardemir Karabükspor’un Antalya’da kamp yaptığı otele geldi. Adam Stahl, kulüp Başkanı Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyesi Gökalp Büyükbektaş ve futbol şube sorumlusu Bülent Toraman’ın hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Adam Stahl, takımı için elinden geleceğini yapacağını belirterek, ”Çok mutluyum. Taraftarlara kendimi göstermek isityorum. Bu işi hep beraber yapacağız”dedi.

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Adam Stahl Kardemir Karabükspor
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